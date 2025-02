Il Sudtirol è cinico, la Reggiana spreca . Per i granata tante occasioni e zero punti

SUDTIROL

2

REGGIANA

0

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli (41’st Kofler); Molina (41’st Mallamo), Pyyhtïa (22’st El Kaouakibi), Praszelik, Casiraghi (31’st Martini), S.Davi; Merkaj (31’st Rover), Odogwu.

A disp.: Poluzzi, Lamanna, Arrigoni, Gori, F.Davi, Belardinelli, Ceppitelli. All.: Castori

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi (34’st Fiamozzi), Meroni, Lucchesi, Libutti (22’st Maggio); Kumi (10’st Vido), Reinhart, Sersanti; Ignacchiti, Portanova (34’st Girma); Gondo (34’st Pettinari).

A disp.: Sposito, Sosa, Stulac, Cigarini, Fontanarosa, Urso, Kabashi. All.: Viali

Arbitro: Crezzini di Siena (Bresmes di Bergamo e Pressato di Latina; IV ufficiale Picardi di Viareggio; Var Aureliano di Bologna, Avar Di Vuolo di Castellammare di Stabia)

Reti: Pyyhtia al 14’pt, Pietrangeli al 5’st.

Note: spettatori 3760 (di cui 877 tifosi reggiani).

Ammoniti Ignacchiti, Vido, Maggio, Martini. Angoli: 8-6. Recuperi: 1’ e 4’.

Una questione di cinismo: a Bolzano la Reggiana non riesce a segnare contro la peggior difesa del campionato (39 gol subiti) e perde contro un Sudtirol che ha ottimizzato al massimo le occasioni.

Potremmo riassumere così la partita: ricordando il brano ’La dura legge del gol’ degli 883, che faceva "Loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgon subito e la buttan dentro a noi".

Mister William Viali non aveva a disposizione Vergara e Marras per squalifica: soprattutto l’assenza del primo è pesata parecchio.

Viali non ha optato per Maggio, che forse avrebbe permesso alla Reggiana di mantenere una versione più fedele a quella degli ultimi tempi (almeno per caratteristiche): Kumi e Ignacchiti si scambiavano spesso la posizione in sostituzione di Vergara, ma con un po’ di confusione.

Le occasioni sono comunque arrivate, e di certo di più di quelle del Sudtirol.

Quella più grossa è capitata a Sersanti, che forse non ci dormirà: siamo sull’1-0, al 2’ della ripresa; Gondo fa un numero, s’invola in area, serve Portanova che fa un grande velo e Sersanti deve solo segnare davanti ad Adamonis. Il numero 5 col sinistro calcia in bocca al lituano: niente 1-1.

Classica sliding door: gol mangiato e gol subito, e appena 3’ dopo, ecco il colpo di testa di Pietrangeli.

A proposito di questo gol subito: la Reggiana ha i migliori numeri difensivi su calci piazzati e colpi di testa, ma ieri sia il gol di Pietrangeli che il primo (di Pyyhtïa) hanno mostrato marcature poco reattive, e la fisicità del Sudtirol ci è andata a nozze. Sampirisi, Portanova, Ignacchiti, Kumi: nel primo tempo grandi occasioni per loro, ma il cinismo granata ieri non era dalle parti delle cime innevate del Latemar, che fa da sfondo allo stadio ’Druso’.

Nel finale annullato al 91’ (dopo revisione al var) il possibile gol del 2-1 di Girma (mano di Sersanti a metà campo).

Niente continuità, quindi, dopo il successo col Palermo: con i tre punti la Reggiana sarebbe stata, a quota 31, in piena zona playoff.

Si resta a 28, invece: a +3 sui playout e a -2 dai playoff.

Si torna in campo domenica, alle ore 15, col Cesena per un atteso derby.

Viali ritroverà Vergara e Marras, e non ci saranno squalifiche visto che nessuno dei diffidati è stato ammonito (Bardi, Sampirisi, Meroni, Reinhart, Portanova e Gondo). E alla lista si aggiunge Maggio.

Capitolo mercato: stasera, allo scoccare della mezzanotte (ne parliamo qui accanto), chiuderà i battenti la sessione invernale. Vedremo se, soprattutto in uscita, ci saranno novità delle ultimissime ore.