Il Sudtirol fermerà le Rondinelle?. La Ternana rischia col Cittadella

La ventunesima giornata

di Serie B mette in programma, così come per la Reggiana, scontri tutt’altro che agevoli nella corsa per la salvezza.

Alle 14 un Sudtirol che ha ritrovato il sorriso grazie alla vittoria interna con la FeralpiSalò è ospite di un Brescia che, con Maran in panchina, ha ripreso a volare, realizzando nove punti nelle ultime quattro gare.

Gli altoatesini, sotto la guida tecnica di mister Valente, offrono un calcio più propositivo rispetto a quello di Bisoli ma hanno comunque bisogno di punti per non scivolare nella zona calda di chi lotta per evitare la retrocessione.

Chi vi è pienamente invischiata è la Ternana, un punto nelle ultime 3, che riceve al "Liberati" un lanciatissimo Cittadella, deciso più che mai a colmare il gap che lo separa dalla promozione diretta.

Lo Spezia, una delle delusioni del torneo, prova a migliorare il penultimo posto nel match del "Picco" con la Cremonese, anch’essa determinata a centrare il risultato pieno per non allontanarsi troppo dalla seconda piazza.

La già citata FeralpiSalò, fanalino di coda del torneo, attende un Catanzaro reduce dal pokerissimo rifilato al Lecco.

I calabresi vanno un po’ a corrente alternata e cercano continuità.

Alle 16,15 ecco l’unico scontro diretto di giornata, quello tra Lecco e Pisa, che mette in palio punti molto pesanti.

Il Cosenza, invece, ospita al "Marulla" un Venezia che ha ritrovato il sorriso con la Samp dopo due pari e altrettante sconfitte, facendo leva sul suo bomber nordico Pohjanpalo.

A Palermo arriva un Modena in difficoltà, visti i due soli punti ottenuti nelle ultime cinque uscite, mentre domani alla stessa ora è in programma il posticipo tra i bianconeri dell’Ascoli e il Bari.

La squadra di Castori divide il terzultimo posto con la Ternana e punta al fattore campo per interrompere una striscia di tre risultati utili consecutivi dei "galletti" pugliesi.