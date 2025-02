Il ’sugo-gate’: la stoccatina a Liga della Clerici

Il ’sugo-gate’ reggiano è arrivato anche sul palco dell’Ariston. In chiusura della prima serata, dopo le esibizioni dei 29 cantanti, infatti la co-presentatrice Antonella Clerici, ha portato sul palco un tavolo con alcuni piatti di trofie al pesto, riesumando una vecchia polemica che coinvolge il rocker correggese Luciano Ligabue. La conduttrice ha detto: "Scusa Carlo, vista l’ora e il fatto che siamo in Liguria e, dato che hanno detto che io so di sugo, ho pensato di preparare due trofie al pesto". Il riferimento è all’attacco che la Clerici confidò nel programma Belve, in cui attribuiva la frase "non vado al suo Sanremo, perché lei sa troppo di sugo", rivolta alla bionda conduttrice dal leader di Campovolo che, successivamente, smentì pubblicamente la dichiarazione con una stories sul suo profilo Instagram. Tra le risate generali la Clerici e i colleghi di palco hanno quindi distribuito in platea i piatti ai presenti, tra i quali il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che era seduto in prima fila. Il simpatico siparietto si è concluso con Gerry Scotti che ha dato il via a una “parodia” della sigla di questo Festival, cantando il motivetto "Viva le trofie". Chissà se ci dobbiamo aspettare un altro episodio del ’sugo-gate’… Social e Festival saranno “osservati speciali”.

Elisabetta Grassi