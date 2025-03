Il suono di Carmen Souza nel concerto ’Port’Inglês’

Nuovo appuntamento nel cartellone del festival Crossroads. Stasera, con inizio alle 21,15, al Teatro De Andrè di Casalgrande a salire sul palcoscenico è Carmen Souza: protagonista del concerto ’Port’Inglês’. Con Carmen Souza (voce e chitarra) ci sono Theo Pascal al contrabbasso ed Elias Kacomanolis alla batteria.

Nata a Lisbona nel 1981 da una famiglia originaria di Capo Verde, Carmen Souza si è imposta come una delle più interessanti voci della world music, nella cui ricetta ha fatto confluire ingredienti assai diversi, dal jazz al soul a varie musiche tradizionali africane. Con un’impostazione vocale che richiama le grandi cantanti jazz di colore, la Souza ha dirottato la lezione di una Billie Holiday verso i temi più pittoreschi e i sapori esotici di una Cesária Évora: anche lei capoverdiana. Nella sua adolescenza Carmen aveva cantato in un coro gospel a Lisbona. I suoi riferimenti musicali in un primo momento sono stati Cabeção, Ella Fitzgerald, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Keith Jarret, Diana Krall. Theo Pascal scoprì il suo talento e divenne il suo produttore e mentore, introducendo Carmen al jazz, alla fusion: generi e sonorità contemporanee che hanno poi influenzato la sua crescita musicale. Nel 2013 è stata insignita del premio per la miglior interprete di morna e della migliore voce femminile al Cabo Verde Music Awards. "Interconnectedness" (2022) è il decimo album di Carmen Souza, nel quale la troviamo a capo di varie formazioni ma sempre in compagnia dell’immancabile contrabbassista Theo Pascal, che affianca Carmen sin dai suoi esordi in veste di compositore, arrangiatore e produttore.

Il titolo rimanda alla situazione post pandemica, con la conseguente messa in discussione di tanti concetti che si davano prima per assodati. La musica mette a nudo la vulnerabilità creata dai cambiamenti nei valori e la morale, ma rimane sempre e comunque gioiosa, sostenuta dai ricordi dei tanti palcoscenici calcati e dal desiderio di tornare a frequentarli. Ed ecco di nuovo Carmen Souza on stage.

Il festival Crossroads è come un grande appello del jazz italiano e internazionale: un programma gigantesco, con più di 60 concerti (e oltre 400 musicisti) che danno spazio ai big e agli emergenti, senza preclusioni di stile e con una notevole quota di presenze femminili. Tratto distintivo della manifestazione è la sua natura di festival itinerante, che si sposta sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna, facendo tappa in oltre venti comuni dal primo marzo al primo agosto. Biglietti: intero 16 euro, ridotto 14. Info e prenotazioni: www.teatrodeandre.it Acquisto online: su Vivaticket

Stella Bonfrisco