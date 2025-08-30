Il super-poliziotto va in pensione: "Ho fatto sempre il mio dovere"

di Gabriele Gallo La stessa questura nel messaggio di saluto, lo definisce "Superpoliziotto; Andrea Gianferrari, 60 anni, uno dei più noti agenti reggiani oggi si recherà per l’ultima volta al lavoro: dopo oltre quarant’anni di servizio, ricoprendo ruoli di grande responsabilità, ricevendo promozioni e numerosi encomi, fino a ricoprire il ruolo di Vicedirigente della divisione Anticrimine. Due anni fa la nomina a Commissario. Gianferrari, lei è quasi una leggenda della nostra Polizia… "Credo di avere fatto la mia parte. E posso dire di avere fatto sempre il mio dovere con onestà intellettuale e coscienza pulita, al servizio dei cittadini". È più contento o rammaricato di andare in pensione? "Ci sono arrivato in salute, e non è scontato dopo una carriera come la mia. È un bel traguardo, ma non è facile dopo 41 anni svuotare i cassetti e riconsegnare pistola e distintivo. Mi ha fatto effetto. Da privato ho traslocato tre volte, da poliziotto mai, e questo dice tutto". Di sicuro ha lavorato fino all’ultimo, abbiamo dovuto interrompere l’intervista due volte… "Vero, c’era da fare un paio di accertamenti urgenti. E giovedì sera ero al Città del Tricolore per la partita della Fiorentina". Perché è entrato in polizia? "Inizialmente per assolvere l’obbligo di leva. Della polizia in realtà sapevo poco e niente. Però ci stavo bene, ho cominciato a sentire la vocazione per le attività di investigazione, ho firmato per due anni, ho fatto i corsi previsti e… Non me ne sono più andato". Quali sono stati i suoi mentori? "Sono stati diversi; tutti avuto un ruolo importante sotto l’aspetto umano. Ognuno mi ha aiutato a diventare il poliziotto". Il momento in cui si è sentito più fiero di essere un poliziotto? "Diversi: in polizia giudiziaria quando abbiamo condotto tante indagini sulla criminalità straniera, contro il racket delle prostitute in particolare. Mi ricordo gli arresti di due grossi ’protettori’. Del periodo alla Mobile sono orgoglioso della partecipazione alle indagini contro la mafia nel reggiano. Adesso ne parlano tutti, ma all’epoca non era semplice portare alla luce questo fenomeno, che stava già contaminando il tessuto economico e sociale. Le nostre indagini aprirono la pista. Però c’è un episodio che è un po’ il simbolo della mia vita da poliziotto". Ce lo racconti… "Quando ho arrestato gli autori di uno scippo in viale Umberto I che causò la morte di un anziano. Lo avevo promesso alla moglie". Ha mai pensato: chi me l’ha fatto fare? "Mai avuto dubbi". Domanda delicata: ha mai dovuto sparare? "Per fortuna non sono mai stato coinvolto in conflitti a fuoco, non ho mai sparato contro persone". Poliziotto più di dialogo o di azione? "Sicuramente più di azione, ma non ho mai disdegnato il dialogo. Grazie all’aiuto di tanti maestri ho imparato a capire quando era il caso di spingere sull’acceleratore o di usare il fioretto. Ma quando c’era da agire, non stavo in retroguardia". Come riusciva a staccare? "L’ambiente familiare mi ha aiutato tanto, poi per tanti anni ho portato avanti con mio padre, a cui ero legatissimo, un allevamento di cani. E poi tanto sport, calcio e basket in particolare". Che regalo si farà per la pensione? "Un viaggio con mia moglie di due settimane, prima di iniziare la nuova parte della mia vita".