Il Suzzara-Parma non parte. Nessun avviso ai viaggiatori

Lavori di ammodernamento? Investimenti per l’elettrificazione della linea? Tanti gli impegni delle istituzioni, ma i problemi restano per i viaggiatori delle linee ferroviarie locali. L’altra mattina l’ennesimo disagio, stavolta sulla linea Suzzara-Guastalla-Parma, che interessa anche la zona rivierasca tra Luzzara, Gualtieri, Boretto, Brescello, oltre che la Bassa Mantovana e parte della provincia di Parma. Il treno 90317, previsto in partenza da Suzzara alle 6.13 per giungere a Parma alle 7.28, è rimasto in stazione. Inevitabili i problemi anche per gli utenti in attesa lungo il percorso. Inoltre, è saltata la corsa in treno di ritorno, con partenza da Parma alle 7,46. Alcuni hanno avuto la possibilità di attendere la corsa successiva, un’ora dopo, per poter arrivare a destinazione. Altri, invece si sono dovuti arrangiare con soluzioni alternative.

Inoltre, alcuni viaggiatori hanno segnalato come sulla applicazione di Trenitalia-Tper il treno da Suzzara risultava partito e in stazione pare non siano comparsi messaggi sul display e neppure avvisi sonori. Non si esclude che ci sia stato un problema tecnico al treno alla base della mancata partenza. E viene rilanciata ancora la proposta di utilizzare i bus sostitutivi per coprire il percorso, almeno in attesa dell’avvento dei convogli nuovi, attesi da anni.

Antonio Lecci