"Il taekwondo scuola di rispetto"

Ayoub Sadid, è un atleta agonistico italo-marocchino, ha venticinque anni ed è nato a Reggio. "Non ho mai avuto problemi nel praticare la mia religione, dalle cinque preghiere giornaliere al digiuno. Il Ramadan è vissuto serenamente: le moschee organizzano pasti caldi per la rottura del digiuno, un’iniziativa che unisce musulmani e non". Il suo sport, il taekwondo, è una attività che implica "un certo livello di disciplina sia nei propri confronti sia in quelli di compagni e avversari, il che è molto affine all’Islam, dove il corpo è un dono che va trattato con rispetto". Il suo desiderio è che l’Islam venga visto come una religione di speranza: "Un modo è essere d’esempio con i propri modi di fare"