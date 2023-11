Il ’Taglio del Mantello’ emoziona grandi e piccoli

Successo per la festa di San Martino organizzata a Meletole di Castelnovo Sotto, grazie a un nutrito gruppo di volontari. Sempre molto atteso e partecipato il momento della rievocazione storica del gesto del taglio del Mantello ad opera del santo, per l’occasione impersonato da Tommaso Monza. Tanti i bambini presenti che hanno potuto partecipare alle tante attività a loro riservate: Skofin Art, villaggio contadino, la carrozza per il giro nella festa, il racconta storie e la mongolfiera che nel pomeriggio è salita ben 34 volte per una vista panoramica delle campagne di Meletole.

Presenti anche i giovani del Centro Islamico Castelnovese, che hanno offerto the e realizzato i classici disegni hennè. Nel programma della festa pure truccabimbi, trattori e motori d’epoca, vespe e auto americane, prodotti a km zero.