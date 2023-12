Il talento di Frida Bollani Magoni

Stasera alle 21 al teatro di Scandiano è in programma il concerto di Frida Bollani Magoni, a voce e pianoforte, con la partecipazione di Albert Eno. Pianista di talento, Frida è figlia d’arte di Stefano Bollani e Petra Magoni. Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica, comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille, essendo lei ipovedente. A guidare l’artista il suo amore sconfinato per la musica, protagonista nella sua vita fin da piccolissima e che la porta a soli 18 anni ad avere una maturità artistica che non conosce eguali.

Un talento unico, in continua crescita ed evoluzione, che nei concerti live si manifesta in tutta la sua potenza nonostante la giovane età (non ancora ventenne) dell’artista.