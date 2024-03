Il tallonatore Bigi in Nazionale. E a Edimburgo si preoccupano

Luca Bigi torna nel gruppo azzurro del Sei Nazioni, richiamato da Gonzalo Quesada e dal resto dello staff tecnico della nazionale per far fronte all’indisponibilità dell’altro tallonatore Manfredi, infortunatosi al polpaccio sinistro.

Sabato alle 15.15 all’Olimpico di Roma è in programma il match tra Italia e Scozia, con diretta su Sky Sport e in chiaro probabilmente su Cielo, dato che la programmazione di Tv8 sarà stavolta dedicata interamente al Motomondiale.

Bigi, 33 anni tra un mese, quarantotto presenze con la maglia azzurra delle quali tredici da capitano, è alla prima convocazione con il nuovo head coach argentino Quesada.

Già prima della scorsa Coppa del Mondo Bigi aveva dichiarato la propria intenzione di continuare a giocare solo per un altro paio di stagioni ("ho già 32 anni e il rugby è uno sport molto esigente") e dunque, nella prospettiva della prossima Coppa del Mondo prevista in Inghilterra nel 2027, Quesada aveva scelto di non includerlo nel nuovo gruppo azzurro.

Ora questa piccola emergenza nel reparto degli “hooker” (i tallonatori) riporta in nazionale il nostro fuoriclasse barbuto, senza dubbio il più blasonato rugbista reggiano di tutti i tempi.

Il suo ritorno in azzurro è stato accolto con soddisfazione anche dai forum specializzati del web, dove Luca è apprezzato per il carattere da “bravo ragazzo” forse ancor più che per l’indiscutibile bravura in campo, e appreso con un poco di inquietudine anche dai media scozzesi.

"Il ritorno di Bigi potrebbe dare all’Italia una decisiva iniezione di esperienza ed acume tattico", scrive un quotidiano di Edimburgo.

Questa nuova convocazione è anche il riconoscimento per una stagione fin qui egregia nelle Zebre.

Undici presenze e due mete per Luca, che nella franchigia parmigiana è rimasto di colpo l’unico reggiano dopo il passaggio di Nicola Teneggi al Rovigo e quello di Daniele Rimpelli al Valorugby.

Marco Ballabeni