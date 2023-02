"Il Tamerlano" di Vivaldi al Valli: è una vera rarità

Il Teatro Municipale Valli per la prima volta ospita l’opera di Antonio Vivaldi "Il Tamerlano". In scena stasera (con inizio alle 20) e in replica domenica 29 gennaio (sipario alle 15.30). Un’autentica rarità, un’opera mai andata in scena prima a Reggio Emilia: "Il Tamerlano ovvero la morte di Bajazet" di Antonio Vivaldi, nell’edizione frutto del progetto curato da Ottavio Dantone per l’Accademia Bizantina e inciso in disco per l’etichetta Naïve. La regia è affidata a Stefano Monti - sue sono anche scene e costumi - che spiega: "Pur se costruita attorno a personaggi con pertinenza storiografica l’opera si caratterizza per una sua astoricità. Tutto s’incentra sulle passioni, fino alla follia, il sublime si mescola con il terribile, la bellezza con la brutalità che poi altro non sono che la continua oscillazione fra l’alto e il basso della vita".

L’azione è ambientata a Prusa, capitale della Bitinia, nel 1403: Bajazet, sultano turco, è stato sconfitto dall’imperatore tartaro Tamerlano che lo tiene prigioniero nel suo palazzo. Secondo la prassi in uso nella prima metà del Settecento, l’opera è nella forma di un ‘pasticcio’ che Vivaldi aveva realizzato scrivendo brani originali e altri provenienti da opere proprie o da altri autori sul canovaccio di un soggetto storico molto noto al pubblico. Il libretto di Agostino Piovene infatti fu messo in musica altre 40 volte a partire dal 1711, da Leonardo Leo, Georg Friedrich Händel, Nicola Antonio Porpora, Niccolò Jommelli, Giuseppe Sarti, Giuseppe Scarlatti, Josef Myslivecek, e tanti altri". La versione di Antonio Vivaldi fu presentata nel 1735 al Filarmonico di Verona. Gli interpreti di questo nuovo allestimento sono Bruno Taddia, Filippo Mineccia, Delphine Galou, Marie Lys, Federico Fiorio, Arianna Vendittelli. Disegno luci di Eva Bruno, video di Cristina Ducci, illustratore Lamberto Azzariti, coreografie di Marisa Ragazzo e Omid Ighani. Dopo Reggio Emilia lo spettacolo, che ha debuttato al Teatro Alighieri di Ravenna, sarà al Teatro Comunale Pavarotti di Modena. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco