Il tango di Daniel Melingo. Per sognare Buenos Aires

Il concerto di Daniel Melingo, stasera alle 21,15 al teatro di Casalgrande, apre le tappe reggiane del festival Crossroad, con Melingo a voce e clarinetto, Lalo Zanetti a voce e pianoforte, Roman Lecuyer a voce e contrabbasso, con Facundo Torres al bandeon.

Dopo un passato da rocker, Melingo è diventato il "rivoluzionario" del tango e della milonga, cantore di una Buenos Aires (dove è nato nel 1957) fatta di vita bohemien, di esperienze intense, di locali notturni e cabaret, di avventure furiose e sovreccitanti, di sensibilità al limite dell’allucinazione. In fin dei conti, con la sua voce brunita del tutto fuori dell’ordinario e la magnetica presenza sul palco, Melingo non fa altro che cantare la propria vita, un’esistenza talmente intensa che non poteva che trasformarsi in una strofa di tango. Con la sua estetica che accosta semplicità ed eccesso, rispetto e irriverenza, ortodossia ed eresia,

Melingo ha reinventato la musica di Buenos Aires. I tanghi di Melingo sono anticonvenzionali, talvolta infiltrati di blues e di jazz, sofisticati ma pur sempre legati alla narrazione della vita dei bassifondi: storie forti, che traggono linfa dalle pagine di Federico García Lorca, Evaristo Carriego, Borges, Bukowski e che l’artista proietta in un teatro espressionista con la sua voce tormentata. Quello di Melingo non va considerato un tango da film hollywoodiano. E’ invece un tango "sporco e carnale", caratterizzato da arrangiamenti atipici, musica vissuta e nulla di cartolina turistica.

Informazioni: tel. 0522-1880040 (info@teatrodeandre.it, www.teatrodeandre.it).

Antonio Lecci