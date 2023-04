Il Tar dà ragione all’archeologo Storchi, annullato concorso dell’ateneo di Sassari

di Francesca Chilloni

Meritocrazia e università, diventa un caso giudiziario-politico nazionale la vicenda dell’archeologo reggiano Paolo Storchi che non è stato reclutato nei concorsi di due atenei italiani nonostante ritenesse di avere titoli più "pesanti" degli altri concorrenti. La senatrice Margherita Corrado (Gruppo misto, e archeologa lei stessa) lo scorso anno aveva presentato un’interrogazione alla ministra dell’Università Maria Cristina Messa (governo Draghi) che prendeva spunto dalle denunce del professore 38enne, in particolare rispetto a bandi degli atenei di Trieste e Sassari.

Ora il Tar della Sardegna ha annullato il concorso sospetto, in cui l’esperto di fama internazionale affermava di essere stato scavalcato a vantaggio di due candidati con curricula nettamente inferiori in termini di esperienza sul campo, pubblicazioni internazionali di primario interesse e attività accademica: "La sentenza del Tribunale amministrativo conferma tutto quello che scrivo è vero; è proprio un sistema da cambiare", commenta Storchi dal suo letto d’ospedale. Attualmente è convalescente da un’ischemia cerebrale che lo ha colpito proprio mentre apprendeva dell’ennesimo episodio ritenuto discriminante nei suoi confronti: un bando "vinto da chi ha molti meno titoli di me".

Storchi è molto conosciuto dai reggiani per essere lo scopritore (e il coordinatore degli scavi) della antica Tannetum oltre che del forte medievale del Castellazzo, ma tra le scoperte che come topografo ha effettuato c’è anche quella del Teatro di Euripide, nella città di Pella, patria di Alessandro Magno, il Macedone. Raccontando online di essere fuori pericolo, ha scritto su Facebook di volersi esporre per "sdegno verso una situazione dell’Università Italiana diventata francamente inaccettabile. Dopo le denunce dello scorso anno (che hanno avuto, e stanno avendo, conseguenze importanti) è seguita una schiera di secondi posti ingiustificabili, di viaggi della speranza sempre a vuoto, perfino di insulti" e aggiungeva "Deve vincere chi se lo merita".

Tante le attestazioni di solidarietà che gli sono giunte, tra cui quella di Ada Nifosi, archeologa e studiosa di Storia antica espatriata in Inghilterra e attualmente lecturer (docente) all’University of Kent. "Ci sono grossi problemi nell’università italiana. Il mio amico e stimatissimo collega Paolo Storchi ha un record di pubblicazioni impressionante (nonché di scoperte archeologiche!). Allora come mai continuano a passargli avanti nei concorsi italiani persone che hanno molti meno titoli? Ora Paolo si sta riprendendo da un brutto malore causato dallo stress continuo di questa situazione. Siamo tutti (centinaia e centinaia di noi) molto tristi che questo sia potuto succedere… Amici e colleghi europei è il momento di dire basta, è ora di avere un sistema meritocratico in Italia. Ce lo meritiamo".