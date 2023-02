Il Tar sul caso-Manfreda Antimafia, ricorso bocciato

di Benedetta Salsi

Il Tar ha respinto il ricorso. E così, con una ordinanza pubblicata ieri, ha segnato un primo punto a favore del fronte compatto degli enti della provincia chiamati in causa dall’ex assessore e imprenditore di Casina, Tommaso Manfreda, che per contestare l’esclusione della propria azienda dalla white list da parte della Prefettura aveva chiesto che il Tribunale amministrativo regionale mettesse in discussione anche tutto il sistema dei protocolli antimafia; a partire dall’impossibilità di una ditta esclusa dalla white list di poter lavorare nel settore privato (come previsto dagli accordi adottati dai tutti i comuni della Provincia di Reggio, come unicum).

Il ricorso al Tar era stato infatti presentato nelle scorse settimane dalla ditta Manfreda Costruzioni e Ristrutturazioni contro la Prefettura, ma anche contro Provincia, Regione, Ministero dell’Interno e tutti i 42 Comuni reggiani che hanno costruito, sottoscritto e applicato i protocolli antimafia di cui è stata chiesta la sospensiva.

Ricorrente, appunto, Tommaso Manfreda, imprenditore ed ex assessore ai Lavori pubblici del Comune di Casina, che in seguito alla vicenda si è dimesso dagli incarichi politici (assistito dagli avvocati Valter Pompeo Azzolini e Paolo Colombo).

La politica aveva risposto con una strategia legale condivisa per difendere in maniera decisa il sistema provinciale dei protocolli antimafia, "strumento di legalità utile e indispensabile per contrastare il pericolo di infiltrazioni malavitose nel nostro tessuto economico ed in particolar modo in quello edilizio"; una scelta deliberata dal coordinamento dei sindaci reggiani, guidato dal presidente della Provincia Giorgio Zanni, riunitosi in via straordinaria a metà gennaio.

Nelle loro motivazioni pubblicate nelle scorse ore, i giudici del Tar Italo Caso, Jessica Bonetto e Massimo Baraldi, scrivono però che risultano "infondate le censure, tenuto conto della pluralità e gravità degli elementi richiamati nel provvedimento, nel complesso idonei a escludere l’occasionalità invocata da parte ricorrente e a far ritenere non marginale il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa". E, ancora, che "il Ministero può sottoscrivere protocolli anche nei rapporti tra contraenti pubblici o privati o terzi" estesi anche a "ogni attività avente risvolti economici, compresa quindi quella edilizia" per "consentire una piena efficacia delle misure antimafia".

Gli avvocati dell’imprenditore, Azzolini e Colombo, ritengono invece "censurabile e non condivisibile l’ordinanza per diversi motivi" e si riservano di valutare se ricorrere o meno al Consiglio di Stato per impugnarla.