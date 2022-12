Il teatro-canzone di Gaber al Valli per poter ’Far finta di essere sani’

Serata di San Silvestro in teatro, al Valli di Reggio, domani alle 20,30 con "Far finta di essere sani" di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con le riflessioni ironiche e graffianti del Signor G. Sono passati quasi 50 anni, ma stupisce e rincuora il fatto che Gaber sia riuscito ad anticipare i tempi. A scrivere la storia prima ancora che questa fosse presente. In "Far finta di essere sani" questo è ancora più evidente seguendo il filo rosso di canzoni e monologhi. L’ironia si fa più dominante e a volte anche un po’ più aggressiva. Il tema che già trapelava negli spettacoli precedenti è quasi esclusivamente quello dell’"interezza". In scena Andrea Mirò, Enrico Ballardini con "Musica da Ripostiglio", per una produzione Tieffe Teatro MilanoViola Produzioni in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber.

Sempre domani, alle 21,15, al teatro San Prospero di via Guidelli, in città, va in scena il musical "Girls on stage" con Lucia Chierici, Carmen Capuano e Marco Rovacchi, le musiche di Fabio Biaggi e la regia di Manuela Mellini. Due artiste stanche del solito show decidono di cambiare, di rimettersi in gioco tra passato, presente e futuro, creando un loro spettacolo. Ne nasce una passeggiata tra le pagine del musical dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri. I personaggi a loro più cari si raccontano riportando alla luce i loro lati più conosciuti e quelli mai svelati. Si viene ammaliati dalla Strega del Nord, confortati dalla dolce Dorothy, conquistati da Velma e Roxy, trasportati nelle atmosfere del Vaudeville e nella New York degli anni Novanta… Storie di musical e di amicizia: dal palco alla realtà.

a.le.