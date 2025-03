Il teatro di Pirandello e le interpretazioni di Valli

Romolo100, il programma di iniziative di Fondazione I Teatri con la collaborazione del Comune di Reggio Emilia per ricordare i 100 anni di Romolo Valli, questa mattina alle 9,30, al Ridotto del Teatro Municipale ospita Antonio Audino - curatore del Teatro di Rai Radio3 e critico teatrale - per guidare il pubblico alla scoperta del teatro di Luigi Pirandello, nelle storiche interpretazioni del grande attore reggiano.

Romolo Valli e Luigi Pirandello hanno avuto un rapporto significativo nel panorama teatrale italiano. Romolo Valli infatti è stato uno dei principali interpreti delle opere di Luigi Pirandello, contribuendo a dare vita e profondità ai suoi personaggi complessi. Il legame tra i due è evidenziato dalla profonda comprensione che Romolo Valli aveva delle tematiche pirandelliane, come l’identità, la maschera, la follia e la relatività della verità.

La sua interpretazione di ruoli in opere come "Sei personaggi in cerca d’autore" e "Il giuoco delle parti" ha ricevuto ampi consensi, portando il pubblico a riflettere sulle sfide esistenziali dei personaggi.

L’incontro, che alterna alcuni spezzoni video delle opere teatrali e le introduzioni di Antonio Audino, si svolge in orario mattutino perché principalmente pensato per gli studenti, ma è aperto (con ingresso libero) anche per chi vuole approfondire la conoscenza di questa figura, protagonista, accanto ad altri artisti del secondo Novecento, di una delle pagine più gloriose della cultura teatrale e cinematografica italiana.

Stella Bonfrisco