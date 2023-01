Il teatro musicale sbarca a Boretto tra canzoni e pettegolezzi

Al teatro di Boretto stasera alle 21 va in scena "Diamoci delle arie: come sopravvivere in un salotto dell’Ottocento", spettacolo di teatro musicale con Maria Antonietta Centoducati (attrice), Tania Bussi (soprano), Gianluca Campanini (pianoforte), Romano Franceschetto (baritono), Pietro Brunetto (tenore), Gabriele Campanini (clarinetto), Alessio Tedeschi (violoncello), a proporre il vissuto di una compagnia di musici in un salotto nobiliare di due secoli fa, tra canzoni, musica, pettegolezzi, speranze e artifici.