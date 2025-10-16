Il teatro per famiglie riparte dalla scuola

"Nonostante la privazione del Piccolo Teatro in Piazza e con l’auspicio che tutto si risolva presto, Teatro L’Attesa non demorde e riparte in altri spazi". Non si avvilisce Daniele Castellari, direttore artistico del teatro di Sant’Ilario. "Quest’anno la regolare programmazione di spettacoli, incontri musicali e laboratori di teatro per ragazzi è stata bloccata per un contenzioso che riguarda il pagamento dell’Imu fra la parrocchia di Sant’Ilario, proprietaria della sala teatrale, e il Comune di Sant’Ilario – spiega –. Sperando che si trovi una soluzione con il nuovo anno, noi partiamo comunque". E infatti domenica (19 ottobre), in doppia replica alle 16 e alle 18, nella palestra delle scuole medie di Sant’Ilario andrà in scena lo spettacolo per ragazzi e famiglie ’Thioro. Un Cappuccetto Rosso senegalese’.

Mentre i laboratori teatrali ripartono da lunedì 20 ottobre e saranno ospitati in una sala del circolo Arci ’Lelio Poletti’ di Sant’Ilario. Come da programma, offriranno corsi diversificati per età, e ci saranno anche quelli di teatro in lingua inglese. "La vocazione del servizio culturale di Teatro L’Attesa, nato da spirito di Oratorio – dice Daniale Castellari – non poteva far mancare ai ragazzi questa bella opportunità di crescere con uno strumento potente e divertente come il teatro, interpretato e non solo guardato. Ripartiranno anche gli incontri musicali del venerdì, quando intorno a un bicchiere in compagnia si ascolta ottima musica e si discute con gli artisti, che si esibiscono ma raccontano anche la loro esperienza professionale rispondendo alle curiosità dei presenti. Sto cercando anche per questo la giusta location alternativa. Ma riparte soprattutto il cartellone teatrale domenicale per famiglie e ragazzi. Al momento siamo costretti però a presentare di volta in volta gli spettacoli, in base agli spazi che avremo a disposizione".

’Thioro. Un Cappuccetto Rosso senegalese’ è una produzione del Teatro delle Albe di Ravenna, in collaborazione con la compagnia senegalese Ker Théâtre Mandiaye Ndiaye, in tournée europea già da qualche mese. Lo spettacolo nato in Senegal, conferma la popolarità universale della fiaba di Cappuccetto Rosso di cui esistono infinite varianti. Ha una scenografia che evoca i racconti in cerchio della tradizione africana, perciò è riservata a 70 spettatori per ogni replica.

Info: biglietto unico 5 euro; prenotazione consigliata info@teatrolattesa.it o 3289071004; prevendita alla tabaccheria Merlini, piazza IV novembre, Sant’Ilario.

Stella Bonfrisco