Il teatro per prevenire gli incidenti

Il teatro per divulgare il tema della sicurezza stradale con ’Passaggio sicuro’, stasera alle 20.45 al teatro della rocca, a Novellara. Una produzione On Art con parole e regia di Simone Oliva, musiche di Cristian Cattini, coreografie di Anita Calmistro. Giulia vuole proteggere Mirella da un brutto giro di amicizie. Nel farlo resta sempre più sola e mette a rischio le persone che le vogliono bene. Quando capisce che non può controllare tutto e tutti è troppo tardi per evitare il peggio, ma non per ritrovare nuove sicurezze. Dopo una serata in discoteca, Paolo torna a casa ma resta coinvolto in un grave incidente stradale. Si cerca di ricostruire l’accaduto e Giulia si sente in colpa. Arriva il giorno della festa. Inizia lo spettacolo e Giulia ha una sorpresa: nella coreografia compare anche Paolo, ma sulla sedia a rotelle. È possibile prenotare i biglietti (12 euro) a teatro@comune.novellara.re.it, 0522-655407 oppure su vivaticket.