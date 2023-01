Il teatro per ragazzi propone favole, storie e mondi incantati

Diversi gli appuntamenti di teatro per bambini e famiglie in programma oggi nella nostra provincia.

Al teatro di Casalgrande alle 16 è invece in programma "Pierino e il lupo" con Michele Eynard, Federica Molteni (nella foto) e la collaborazione artistica di Silvia Briozzo. Uno spettacolo comico-musicale proposto in versione "ecologica": il lupo e gli altri animali dovranno difendersi da un pestifero Pierino armato di fionda. Il teatro è gremito. In scena un’attrice emozionatissima al suo primo ruolo di rilievo e un presentatore un po’ cialtrone. Poco prima dell’inizio, un imprevisto: l’orchestra non c’è… Al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio alle 17 va in scena "Il mago di Oz" con Marco Rovacchi, Chiara Incerti e Fabio Biaggi, con la regia di Fabio Santandrea. Trasportati da un ciclone ci si sposta dal Kansas al mondo incantato di Oz, dove Dorothy incontra lo Spaventapasseri senza cervello, l’Omino di latta senza cuore e il Leone senza coraggio.

Al Novecento di Cavriago alle 11 e alle 16,30 la Sala Rossa ospita "Caro Lupo" della compagnia Drogheria Rebelot, impegnata in una rappresentazione di teatro su nero e teatro d’ombre.

a.le.