Il teatro piange Gabriele Riccò. Amato interprete dei Guitti

La leggerezza era la sua cifra: un’attitudine ad attraversare le difficoltà della vita sempre con il sorriso. Così era Gabriele Riccò. Lele. Che ieri si è spento, dopo una invincibile malattia, a 69 anni appena compiuti. Una vita intensa, costellata da mille interessi: primi tra tutti il teatro e le boccette. Dagli anni Settanta ha militato con I Guitti, inseparabili amici che sul palcoscenico – diretti da Maurizio Galimberti – rappresentavano la parodia di sé stessi. E Lele era ‘quello che le sparava grosse’. "Noi eravamo quelli che al massimo potevamo avere velleità cabarettistiche – lo ricorda con grande affetto Maurizio Galimberti. – Ma Lele no. Lui era un attore: uno che ci teneva a imparare a memoria la parte, che si preparava ad andare in scena con grande cura, che pretendeva un camerino. E il suo grande momento arrivò quando finalmente riuscì a realizzare uno spettacolo su Don Lorenzo Milani, che portò in giro per anni".

Gabriele Riccò è stato anche un campione di boccette. Giocò per quarant’anni tra Modena, Reggio e Parma, vincendo nel 1997 il campionato nazionale di serie B. Nella sua vita professionale, dopo aver conseguito il diploma di geometra, ha lavorato per 42 anni in Coldiretti, per poi concludere la carriera all’Associazione allevatori. "Mi è difficile tradurre in parole l’amicizia che mi lega a Gabriele – dice ancora Maurizio Galimberti –. Ci siamo conosciuti sui gradini della chiesa di San Prospero: 16 e 14 anni. Piazza dei Leoni è stata il nostro ritrovo quotidiano durante gli anni della scuola. Era sempre in movimento. Curioso e desideroso di fare. Pieno di proposte. È stato per lui che ho conosciuto i ragazzi di Sant’Agostino e che sono nati ‘I Guitti’, un regalo per tutti noi. Ma per lui non era affatto sufficiente fare ‘I Guitti’. Quando gli era possibile provava altri generi con Ennia Rocchi, in gruppi e serate. Le più diverse tra loro. Metteva la stessa leggerezza e lo stesso impegno sia nel fare la macchietta in una serata in parrocchia che nel mettere in scena Don Milani, un progetto a cui teneva moltissimo. Lele è stata la persona che mi ha aiutato a vivere con bellezza la vita. E adesso, come sempre ti dovrò venire a cercare. Ciao Lele".

Gabriele Riccò lascia la moglie Elisa, i figli Giovanni, Eleonora e Sofia, la sorella Gabriella. I funerali ci sono oggi alle 15,30 partendo dalla casa funeraria Croce Verde per la chiesa di Corticella, dove alle 16 viene officiata la Santa Messa.