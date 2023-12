Il teatro Rinaldi tornerà a splendere

Al via la seconda fase di interventi al teatro Rinaldi di Reggiolo. Venerdì 8 dicembre alle 10 a palazzo Sartoretti viene presentato il progetto con l’intervento del sindaco Roberto Angeli, dell’assessore Franco Albinelli, dell’architetto Giulia Ferrarini, oltre che di Nadia Melli, che parlerà del sito internet dedicato proprio al teatro comunale del paese della Bassa.

Dopo i lavori eseguiti negli ultimi anni sulla struttura e sul piazzale antistante, il secondo stralcio di interventi riguarderà il restauro degli spazi interni: gli antichi palchi in legno, palcoscenico, camerini e aree di servizio. L’intervento, che prevede un costo di circa due milioni di euro, viene finanziato con 500 mila euro dal Fondo per il sisma, 500 mila euro dal bando regionale per i teatri e un milione di euro derivante da un mutuo con il Credito sportivo, ora attivo anche sul fronte culturale, ottenuto dal Comune di Reggiolo. A metà febbraio dovrebbero iniziare i lavori, affidati alla Cooperativa Cattolica di Reggio, per durare un anno e mezzo.

Il Rinaldi è tra i primi sessanta teatri storici d’Italia. Intanto, l’associazione Reggiolo Attiva organizza fino al 17 dicembre una vendita di opere d’arte e di libri col ricavato che servirà a finanziare dei progetti culturali legati allo stesso teatro.

Sempre per sostenere le attività del teatro reggiolese, è attivo l’Art Bonus, che consente un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

Antonio Lecci