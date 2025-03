Il teatro Ruggeri si rinnova. Affidati i lavori di restyling

Due anni fa la candidatura al finanziamento pubblico del Pnrr di due importanti progetti per opere pubbliche di Guastalla, come la sistemazione dei giardini di palazzo ducale e la riqualificazione energetica del teatro Ruggeri, per un importo totale di oltre un milione e 100 mila euro. Pochi mesi dopo era giunta la conferma dell’accoglimento della domanda per gli interventi al teatro. E ora, sempre per quanto riguarda il Ruggeri, si registra l’affidamento dei lavori all’impresa De Angeli Costruzioni di Castelnovo Monti, che per la parte relativa agli impianti meccanici avrà la collaborazione della impresa Sabadini di Reggio.

Si tratta di un intervento del valore di quasi 370 mila euro, in gran parte destinate alla riqualificazione energetica del Ruggeri e alla riduzione dei consumi energetici, prevedendo la sostituzione dei generatori di calore con modelli a condensazione, l’installazione di valvole termostatiche sui radiatori esistenti e la sostituzione degli aerotermi con soluzioni più performanti. Inoltre, il progetto prevede la sostituzione dei serramenti esistenti con modelli più efficienti, per ridurre le dispersioni termiche attraverso l’involucro, fino alla sostituzione dell’illuminazione tradizionale con apparecchi Led di ultima generazione a basso consumo, sia per i locali di servizio sia per le luci teatrali di scena.

Per il teatro lo studio di fattibilità è stato redatto dai tecnici dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile con sede a Modena, per un importo complessivo di 319 mila euro, che ora diventano quasi 370 mila.

