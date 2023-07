Il Teatro si fonde con la Storia Visita al Museo della Psichiatria

Le proposte di Restate. Alle 21.30 (con replica alle 22.30) nel Museo di Storia della Psichiatria, (via Amendola 2) un nuovo appuntamento con "Mirabili Stanze": ciclo di visite teatrali, a cura della compagnia Teatro del Cigno. La partecipazione alle visite è gratuita, ma posti sono limitati e si consiglia la prenotazione (0522. 456816, in orario di apertura di Palazzo dei Musei. Info: www.musei.re.it). Visitare il Museo della Storia della Psichiatria di sera è già di per sé un’occasione unica, perché, all’imbrunire, si immagina quasi di poter sentire i sussurri dei racconti e delle storie delle persone che lo hanno popolato. Se poi, in questo viaggio, si è accompagnati dalle voci degli attori e dalla musica, l’esperienza è ancora più immersiva. Alcune brevi incursioni teatrali, con gli attori della compagnia Teatro del Cigno, accompagnate dalle musiche di Nicola Manzan tratte da "La Città del Disordine. Storie di vita dal Manicomio San Lazzaro", permettono ai visitatori una connessione inedita con uno dei Musei più affascinanti della città, che merita di essere scoperto, riscoperto e amato.

Al Parco della chiesa di San Bartolomeo a partire dalle 17, va in scena il Festival Rurale Intorno al Cirque Bidon.

Tante le iniziative gratuite di teatro, musica, danza e circo, laboratori di arti visive e performative, merende con gli artisti. A cura di Fondazione I Teatri. Info: www.iteatri.re.it

Palazzo da Mosto alle 21,30 ospita il Festival dei Pianisti Italiani, questa sera con ingresso libero. In programma musiche di Liszt, Wagner e Bellini.

Info: www.pianistiitaliani.com

L’Arena Stalloni propone il film "Ritorno a Seoul" di Davy Chou. La proiezione ha inizio alle 21,30.

Questa sera l’ingresso è 3.50 euro per l’iniziativa "Cinema Revolution".

