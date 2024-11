Il Teatro Valli si trasforma nel.. Marabù

"Il Marabù è stato il simbolo di un’epoca ed è entrato nel cuore di tante generazioni", lo ripetono all’unisono Andrea Gasparini e Lauro Bonacini, organizzatori di "Marabù, Glory Days, i nostri e i vostri giorni di gloria", lo spettacolo benefico previsto al Teatro Valli mercoledì 4 dicembre, alle 20.30. I proventi destinati alla Onlus CuraRE per contribuire alla realizzazione del Mire (nuovo dipartimento materno infantile del Santa Maria Nuova). Saranno presenti nomi illustri della musica e dello spettacolo per celebrare la (ex) discoteca reggiana, da Ivana Spagna a Beppe Carletti dei Nomadi, a Franco Simone, Tracy Spencer e molti altri artisti. "Nei primi Anni Ottanta abitavo a Villa Cella - racconta Ivana Spagna, superstar internazionale, reduce dal personale successo di “T’amo t’amo t’amo“ (con Nuzzle), rivisitazione della sua hit “Easy Lady”, un brano che ha fatto il giro del mondo.

"In quel periodo non ero ancora famosa e cantavo nel gruppo Opera Madre insieme a mio fratello Theo e al mio compagno di allora Larry Pignagnoli - racconta Ivana che nella nostra città ha vissuto oltre 15 anni - Suonavamo nei vari locali del centro e nord Italia e tornando a casa, alle prime luci del mattino, passavamo sempre davanti al Marabù che si trovava a circa 300 metri da dove abitavo. Era uno dei più bei locali in assoluto, talmente bello che non osavo nemmeno immaginarmi dentro a cantare. Per me il Marabù era il Marabù e non avrei mai pensato che un giorno sarei stata anch’io a cantare lì dentro". Sogno realizzato, solo qualche anno dopo, quando il successo di brani come “Easy Lady” e “Call me” la portarono nelle classifiche mondiali, più in alto di personaggi del calibro di Madonna e Michael Jackson. In uno di questi, la popstar veneta ma reggiana d’adozione, annunciò agli amici reggiani che sarebbe stata lei ad interpretare la colonna sonora del “Re Leone”per Walt Disney, il mitico brano “Il cerchio della vita”. "Nella discoteca reggiana ho visto anche concerti di tanti artisti, tra i quali i Pooh e il grande Vasco che ho sempre amato per l’artista grande e vero che è...perché mi è sempre piaciuto anche moltissimo come uomo. Mi ricorda il bellissimo attore Paul Newman".

Nonostante Spagna sia un’artista cosmopolita ( ora vive da anni sul lago di Como, ndr) ha mantenuto tantissimi amici e un forte legame affettivo con Reggio. "Sono felice di tornare a Reggio. E ogni volta che vengo in città passo anche a dare un’occhiatina al posto in cui abitavo (nel corso della sua lunga permanenza reggiana, ha vissuto anche a Salvarano e Albinea, ndr) e rispolvero tanti bellissimi ricordi".