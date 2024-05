Il telefono è la prima causa di incidenti . Semplici norme per non mettersi nei guai

Uno dei progetti a cui quest’anno hanno partecipato gli alunni e le alunne della nostra scuola è stato sulla sicurezza stradale In quest’occasione, due agenti della polizia stradale ci hanno spiegato come vivere in modo sicuro la strada.

PRECEDENZA

Nel caso in cui due veicoli stiano per incontrare un incrocio, la precedenza va data a chi ha la destra libera.

STRISCE PEDONALI

Quando un automobilista incontra le strisce pedonali deve fermarsi e dare la precedenza al pedone. Se un pedone attraversa la strada senza guardare e viene investito, hanno la stessa responsabilità sia il conducente sia il pedone.

VELOCITÀ

Uno dei principali fattori che causano gli incidenti è la velocità. Bisogna prestare una certa attenzione alle velocità che si percorrono, perché potrebbe essere rischioso sia per noi stessi sia per chi incontriamo in strada. Mantenere una corretta velocità aiuta a salvaguardare il benessere stradale e fa anche parte del rispetto del codice della strada.

TELEFONO

Il telefono è la prima causa di incidenti, infatti il rischio di potenziale incidente aumenta di circa quattro volte rispetto a chi non lo usa.

CODICE DELLA STRADA

In strada sia per i pedoni sia per gli autisti ci sono molti pericoli, che aumentano se non viene rispettato il codice della strada.

Perciò è importante rispettarlo non solo per il nostro benessere ma anche per le persone che incontriamo.

EBBREZZA

Guidare da ubriachi è vietato perché l‘alcol riduce il campo visivo dell’automobilista, rallenta il tempo di reazione e diminuisce la vigilanza.

DISTRAZIONI

Le distrazioni alla guida sono molto pericolose. I messaggi o le chiamate sono una delle principali cause di incidenti. Inoltre, superare i limiti di velocità è molto pericoloso, soprattutto vicino ai centri abitati e alle scuole.

Classi I E, II E, II F