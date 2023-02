Il termometro dice -15 al Battisti Ieri neve e poi la schiarita

CASTELNOVO MONTI

La morsa del freddo insiste in montagna con punte da record: ieri sono stati registrati meno 15 gradi al rifugio Battisti (Cusna), meno 10 gradi al Cerreto e al Ventasso, mentre più a valle tra Castelnovo e Casina la temperatura si è mantenuta sui meno 56 gradi. Si è verificata anche una leggera nevicata nella giornata di ieri che ha interessato anche marginalmente il territorio collinare e di media montagna, però senza creare alcun problema alla viabilità. Tutte le strade dell’Appennino sono completamente pulite, libere da neve e ghiaccio per cui, nonostante la bassa temperatura, non sono soggette a gelate notturne.

Oggi, secondo le previsioni di Reggioemiliameteo, si avrà una graduale riduzione della nuvolosità nel corso della mattinata a partire dai settori settentrionali; cielo ovunque sereno con la ripresa dell’alta pressione che continuerà con tempo soleggiato in montagna, mentre in pianura torneranno nei prossimi giorni ovunque le nebbie , soprattutto nelle prime ore del giorno. Anche la temperatura riprenderà a salire gradualmente verso valori stagionali producendo anche scioglimento della neve, ovviamente nelle zone più esposte al sole.

s.b.