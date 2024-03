Il terrore dei titolari dell’azienda: "Proiettili vaganti, è andata bene"

"I proiettili vaganti erano tanti, dico solo che è andata bene perché non si è fatto male nessuno". Mauro Zanni, ceo dell’omonimo maglificio, ripercorre la nottata di terrore che poteva finire in tragedia. Una sparatoria in piena regola con una ventina di colpi esplosi in rapida successione. Boati che hanno squarciato il buio delle campagne di Marmirolo e che abbiamo potuto udire e contare grazie ad un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione nelle vicinanze dell’azienda tessile. Momenti di tensione e paura nei quali Zanni ha visto "dieci o forse quindici malviventi, tutti a volto coperto e armati – racconta – Per fortuna il sistema di allarme ha funzionato così come la sicurezza è stata tempestiva. Siamo riusciti anche a recuperare la refurtiva che i ladri avevano riempito in un furgone poi abbandonato al fine di scappare". Zanni ieri mattina è stato sentito dai carabinieri nella caserma del comando provinciale di Corso Cairoli per fornire la testimonianza dei fatti.

Un furto sventato anche grazie agli uomini del Corpo Guardie Giurate spa. Dopo il primo vigilante accorso che ha sparato i primi colpi in aria per intimidire la banda di malviventi, sono arrivate altre due pattuglie in supporto prima dell’intervento finale dei carabinieri.

"Il sistema di sicurezza ha funzionato bene grazie alla videosorveglianza, interna ed esterna, particolarmente sofisticata ed efficace e al nostro personale estremamente preparato a queste situazioni – spiega il presidente del Corpo (che per il 47% è stato rilevato da Scat nel giugno scorso), Paolo Bertoni che da anni gestisce la sicurezza del magazzino in via Cantù – Ci siamo trovati a fronteggiare un colpo ben organizzato nei minimi dettagli, con quindicini persone e diversi mezzi nonché i chiodi sparsi a terra che hanno bucato anche gli pneumatici delle nostre guardie giurate".

Il primo vigilante che è arrivato sul posto ha esploso alcuni colpi per intimidire i malviventi che inizialmente lo avevano puntato con alcune autovetture con l’intenzione di investirlo per spaventarlo. Da qui poi si è innescato il conflitto a fuoco.

"La nostra centrale, vedendo le immagini in diretta dell’intrusione dei malviventi nell’azienda, ha immediatamente allertato i carabinieri. Ma nel frattempo, grazie alla prontezza e allo spirito di servizio, i miei uomini si sono destreggiati molto bene. Ciò che conta alla fine è che nessuno si sia ferito e che la refurtiva sia stata recuperata.

