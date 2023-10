Il terrorista fotografato nella Bassa

Una foto che lo ritrae a Fabbrico, in un luogo aperto, insieme ad altri uomini. Lui è Yaseen Tahir, 24enne pakistano che fu arrestato dalla Digos nel giugno 2022 nel paese della Bassa, l’ultimo in cui ha abitato prima di finire nel carcere di Sassari: ora è a processo, davanti alla Corte di Assise di Genova, accusato di aver fatto parte di un’associazione jihadista con finalità di terrorismo anche internazionale. Oltre a lui, figura come imputato Mohsin Alì, latitante.

Nell’udienza di ieri, la seconda, il pm Monica Abbatecola ha mostrato in aula materiali fotografici e video: secondo l’accusa, quello scatto a Fabbrico immortalerebbe una riunione con altri soggetti legati al gruppo Gabar, sospettato di terrorismo.

La cellula genovese sarebbe collegata all’attentatore parigino Zaheer Hassan Mahmoud, il 27enne che nel settembre 2020 attaccò la sede del giornale satirico Charlie Ebdo a Parigi, ferendo con il machete due persone. Ieri sono state proiettate anche le immagini degli imputati (alcuni hanno scelto altre strade processuali) sotto la torre Eiffel.

E un video in cui Tahir sembra girare un dito: gesto che, secondo gli investigatori, starebbe a indicare che esiste solo un dio. "Nella foto a Parigi Tahir non compare. E riteniamo che non vi siano prove per dire che lo scatto a Fabbrico riguardasse una riunione - sostiene l’avvocato difensore Fabio La Mattina -. Nessuno dei documenti finora illustrati dimostra la sua responsabilità".

