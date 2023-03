"Il terzo ponte è un’ottima idea Ma servono misure più urgenti"

Il Comune di Casalgrande ‘promuove’ lo studio per costruire un nuovo ponte sul Secchia, ma nel frattempo chiede immediate modifiche alla viabilità sulla Pedemontana. Anche il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi ha partecipato lunedì pomeriggio a Castellarano a un tavolo di confronto sullo schema di accordo di collaborazione fra la Provincia di Modena e di Reggio, la Regione, i Comuni di Baiso, Castellarano, Casalgrande, Scandiano, Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine e Confindustria Ceramica per il miglioramento delle infrastrutture attraverso lo studio di un nuovo ponte sul fiume Secchia e dei relativi raccordi con la viabilità esistente per potenziare i collegamenti tra le due province. L’obiettivo è di realizzare uno studio viabilistico finalizzato a individuare la migliore localizzazione del ponte.

"A breve saranno rese pubbliche – dice il primo cittadino Daviddi – le ipotesi per il nuovo ponte. Abbiamo preso parte a un incontro per condividere il percorso e il Comune di Casalgrande accoglie la proposta per un terzo ponte. E’ certamente positivo ora studiare la concretizzazione del ponte. Un’ottima idea. Abbiamo però un’urgenza da risolvere subito sulla Pedemontana: il traffico verso Sassuolo è insostenibile in tutte le direzioni".

Per Daviddi ora sono pertanto indispensabili delle "modiche alla viabilità e il primo intervento che auspichiamo è quello di risolvere le difficoltà nel tratto sassolese dal ponte a quattro corsie all’intersezione con via Radici. Ottimo dunque lo studio di fattibilità per il terzo ponte, ma Casalgrande chiede subito ad alta voce dei provvedimenti alla viabilità. Quando sarà compiuta la bretella della Campogalliano-Sassuolo ci sarà un’ulteriore criticità con l’arrivo di altro traffico. Non abbiamo altro tempo a disposizione".

Daviddi ha inoltre sottolineato con preoccupazione che gli automobilisti "sono disperati quando si recano al lavoro o accompagnano i figli a scuola. Una situazione di disagio che si verifica al mattino e pure verso sera al rientro. Registriamo colonne di auto fino a Scandiano". Giuseppe Daviddi ribadisce pertanto che sulla Pedemontana "serve un intervento per modificare la viabilità. In tutti questi anni perché non sono stati adottati dei provvedimenti per cercare di risolvere questa situazione problematica?".

Matteo Barca