Il teschio trovato a Cadè. La scientifica ripercorre tutto il canale d’irrigazione

Continuano le indagini della polizia scientifica per fare luce al teschio umano ritrovato domenica pomeriggio – come anticipato dal Carlino – in un canale di irrigazione in secca a Cadè, vicino al parco ’Il Naturone’, da alcuni bambini che stavano giocando. Gli agenti della questura reggiana ieri sono tornati a fare dei sopralluoghi e hanno ripercorso tutto il corso d’acqua fino ai comuni limitrofi della val d’Enza per capire se il cranio possa essere stato trasportato – come si presuppone – dalla corrente. Sono stati prelevati anche dei campioni di terreno per analizzarli e compararli con quelli ritrovati attorno ai resti.

La procura non vuole lasciare nulla al caso e sgomberare il campo dall’ipotesi, seppur al momento remota, che qualcuno possa averlo lanciato invece a Cadè. Nel frattempo continuano gli esami antropologici da parte dell’istituto di medicina legale di Modena al quale è stato affidato il caso. Dai primi accertamenti, il teschio apparterrebbe a un uomo sui 40 anni, ma la datazione resta ancora incerta. Sarà fondamentale il Dna che sarà possibile estrarre dai denti.

