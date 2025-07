Il testamento di Giovanni: "Abbiate cura degli affetti e vivete sempre a pieno"

"Abbiate la massima cura di queste cose: salute mentale, salute fisica e, soprattutto, affetti. Tutto il resto è superficiale". Sono le parole di un ragazzo di 19 anni, Giovanni Iotti, scritte in una lettera che ha lasciato ai genitori, datata 24 maggio, nella piena consapevolezza di una condizione di salute che si stava via via aggravando. Giovanni (7 maggio 2006) è scomparso lunedì, dopo una lunga malattia che ha dato i primi segnali nel 2021, e il vuoto che lascia è enorme in tutte le persone che lo hanno conosciuto e amato. "La mia malattia non mi ha mai fermato dal vivere a pieno, e voglio che sia così anche per voi, in ogni ostacolo che dovrete affrontare", scrive ancora Giovanni, in quel biglietto che mamma Paola e papà Paolo hanno voluto distribuire alla funzione funebre, insieme a una foto del loro ragazzo.

"Quando si è ammalato Giovanni è stato un fulmine a ciel sereno – dice Paola –. Nel 2021 causa Covid non si usciva spesso per andare dal dottore". Paola, che parla accanto al marito nel momento del dolore acuto, dandosi forza vicendevole, afferma una cosa molto umana, spontanea: "Io, noi non immaginavamo che un adolescente si potesse ammalare, mostrando dapprima sintomi quasi invisibili, come mal di schiena, stanchezza, dimagrimento improvviso". Un’ammissione che appartiene a ognuno, quella di associare alla giovinezza una piena energia. "Invece accade. Perciò – continuano – diciamo ai genitori e ai ragazzi di prestare attenzione e ascoltare il proprio corpo".

È stato un percorso di cure lungo, in cui Giovanni cercava di fare tutto ciò che poteva. Era attivo nel Grest di Sant’Anselmo, e invitava gli altri a non disperdere energie in cose inutili. Il cammino di Giovanni nella vita si è fermato troppo presto.

Anche sindaco Marco Massari ha voluto dedicare un sentito post nel suo canale social: "Oggi nella parrocchia di Sant’Anselmo la nostra comunità si è stretta con profonda commozione intorno alla famiglia di Giovanni, scomparso prematuramente a soli 19 anni al termine di una dura malattia afrontata con forza, lucidità e fede incrollabile. Giovanni era un ragazzo di rara maturità, intelligente, capace di guardare con profondità alla propria condizione, lasciando a tutti noi un insegnamento prezioso sul senso della vita, della speranza e della condivisione".

Giovanni frequentava la chiesa di Sant’Anselmo ed era un ottimo studente, ricorda il primo cittadino: "Ha lasciato un segno indelebile nei suoi amici del liceo scientifico Spallanzani, che ha frequentato con eccellenti risultati, nei suoi insegnanti e in tutti coloro che hanno avuto i privilegio di conoscerlo. Nel dolore per questa perdita così ingiusta, desidero esprimere a nome mio e della città di Reggio Emilia la più sentita vicinanza alla sua famiglia".

Tra i messaggi, anche quello di Manuela Fiorita, ex docente di Giovanni: "Ti ho avuto come allievo in un momento della mia vita devastante e tu, con una forza mai vista, hai affrontato la scuola con determinazione. Non hai mai saltato una lezione seppure da remoto. Sei tu che ci hai insegnato tanto, Giovanni. Avresti dovuto spendere la tua gioventù in ben altro modo. Ti mando un abbraccio".