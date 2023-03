Il tetto assunzioni sforato Ma per incarichi diretti nessuno spende come noi Mal di pancia dei sindacati

di Daniele Petrone Assunzioni dirette con mansioni politico-amministrative che precepiscono cifre vicine agli stipendi dei dirigenti. E dipendenti a tempo indeterminato in aspettativa perché trasformati con un contratto a termine per avere un aumento. È la carica dei cosiddetti contratti ex articoli 90 del Comune di Reggio, contro i quali i sindacati puntano il dito nella discussione di questi giorni sul rischio esternalizzazioni per la scuola pubblica. "Il pericolo delle esternalizzazioni è dovuto al rischio di blocco delle assunzioni a causa del tetto budget sforato di 600mila euro. A gravare sono gli ex articoli 90", ha pungolato in maniera sibillina ieri la Cisl. Ma chi sono gli "articoli 90"? Si tratta di venti dipendenti, assunti a tempo determinato, con un incarico dato di fiducia e scelti dalla giunta. Per semplificare, possiamo definirli "collaboratori del sindaco e degli assessori", con mansioni di aiuto politico, ma anche amministrativo. Si spazia da ruoli di comunicazione fino alla segreteria. Il municipio di Piazza Prampolini per questa tipologia contrattuale spende più dei Comuni di Bologna e Modena. La spesa a bilancio per il personale comunale assunto è di 6,7 milioni di euro (esclusi gli articoli 110 – ossia i dirigenti o i funzionari tecnici – e...