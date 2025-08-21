Il tir-pirata della A1 ancora non si trova. Un testimone: "Ho visto tutto, che choc"

Ancora non si trova il conducente del tir-pirata che lunedì ha investito e ucciso il 32enne Alessandro Ciavaglia, di Gualdo Tadino (Perugia), sul tratto reggiano della A1. Il giovane, stando alle ricostruzioni della Polstrada che cura le indagini, si sarebbe lanciato in corsa dal Doblò – sul quale viaggiava assieme alla famiglia – forse per un gesto estremo, per poi essere travolto da un mezzo pesante che non si è fermato a prestare soccorso.

Intanto spunta la testimonianza di un automobilista, ancora sotto choc. "Ho assistito ad una tragedia che non dimenticherò mai – ci scrive Demetrio Carboni – Ho visto tutto. Ho chiamato i soccorsi. Ho visto quel ragazzo rotolare sull’asfalto e poi essere travolto da un mezzo pesante che non si è fermato. Ho abbracciato il fratello, ho incrociato lo sguardo del padre. E in quel momento ho capito che non era morta solo una persona: era morta un’intera famiglia. Dopo aver lasciato la deposizione alle forze dell’ordine, sono rimasto ore in auto. Da solo. Devastato. Ho pianto senza riuscire a fermarmi. Quel dolore non mi ha più lasciato (e non credo lo farà mai), ma si è trasformato in qualcosa di più grande: un’urgenza morale".

Da qui l’uomo cerca di andare oltre: "Un grido che non può restare inascoltato. Viviamo in un tempo in cui i nostri giovani sono fragili, esposti, abbandonati. I social, se non governati e regolamentati, minano la stabilità mentale di un’intera generazione. TikTok e piattaforme simili, con algoritmi spietati, impongono modelli tossici, irraggiungibili, portando i più fragili verso ansia, isolamento, depressione. I dati parlano chiaro: il disagio giovanile è in crescita costante, e nessuno lo sta realmente affrontando. Ho deciso di trasformare quell’evento in un’azione concreta: un Manifesto per proteggere le menti e le vite dei nostri figli. Non possiamo più permetterci di restare a guardare. Serve uno sforzo collettivo".