Il Tir si scontro con un’auto: ferita una donna

Momenti di paura e allarme ieri intorno alle 13,30 alla rotonda per Cerredolo di Toano dove un autoarticolato con cisterna, per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Baiso che precedono ai rilievi, si è scontrato con un’auto condotta da un’anziana che percorreva il senso di marcia opposto. La donna alla guida della vettura è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale a Sassuolo in condizioni fortunatamente non gravi.

Un altro incidente si era verificato, invece, domenica nel tardo pomeriggio a Castellaro di Vetto dove un 60enne di Quattro Castella è caduto con la moto lungo un percorso di enduro procurandosi un trauma piuttosto serio con tanto di intervento da parte del Soccorso Alpino e quindi dell’elisoccorso di Pavullo. Il biker in sella alla sua moto, mentre stava percorrendo una carraia ha perso il controllo della moto ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi un serio trauma alla schiena.

s.b.