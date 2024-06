Il tormentone allenatore è finalmente terminato: l’ex Cosenza ha dato l’ok

L’elefante africano ha una gestazione ‘record’ che può durare fino a 22 mesi. Le orche si attestano tra i 15 e i 18, mentre il delfino del Fiume dell’Amazzonia può arrivare fino agli 11 mesi. Appena giù dal podio c’è la Reggiana che per risolvere la questione allenatore (finalmente ieri si è unita in matrimonio con William Viali) ha impiegato un tempo ‘non meglio definito’, ma sicuramente lungo. O almeno, questo è quello che hanno percepito gli addetti ai lavori e coloro che hanno a cuore le questioni granata.

Ironia a parte, la situazione è stata di una complessità unica, perché mai – in tempi recenti – il mercato delle panchine era stato così movimentato e soprattutto ricco di ‘incastri’ tra la Serie A e la B. Un effetto domino che ha contaminato e rallentato le operazioni sia in entrata che in uscita per tantissimi club.

Il primo a mettere in difficoltà la dirigenza è stato Nesta che aveva avuto un atteggiamento ambiguo: prima facendo una conferenza in cui si augurava continuità per proseguire la crescita e ‘meritarsi’ la Serie A, poi prendendo tempo per aspettare la chiamata del Monza. Una chiamata che - purtroppo per la Reggiana - è arrivata solamente dopo il nulla di fatto dei brianzoli con Baroni (finito alla Lazio).

Per i più attenti lo ‘strappo’ si era già consumato il 29 maggio nella ‘famosa’ videocall in cui aveva chiesto una sorta di pausa di riflessione, ma fino a quando non si ha la certezza, diventa complicato mettere corpo e anima alla ricerca di un’alternativa. Tutto quello che è arrivato dopo è stato un susseguirsi di colpi di scena che si sono protratti fino a ieri, quando in tarda mattinata William Viali ha risposto positivamente all’ultimatum della Reggiana.

Il primo della lista – quando sembrava impossibile arrivare a Viali – era Alberto Aquilani, con Fabio Caserta e Ignazio Abate tenuti in stand-by come alternative. Addirittura all’ex allenatore della Primavera del Milan, il preferito di Pizzimenti, la Reggiana aveva chiesto di aspettare fino a ieri a mezzogiorno prima di apporre la firma sul contratto con la Ternana. Se Viali non avesse detto sì, Abate sarebbe stato il nuovo allenatore granata.

Poi però col passare dei giorni l’ex centrocampista della Roma ha fatto capire di non essere convinto e di voler aspettare e l’opportunità di chiudere per Viali (fino venerdì ancora sotto contratto col Cosenza…) ha fatto il resto.

Un minimo di comprensibile esitazione c’è stata anche nel nuovo tecnico della Reggiana quando l’Empoli di Roberto Gemmi gli ha fatto l’occhiolino, ma la cosa si è risolta in poco tempo, visto che Viali ha sempre considerato Reggio come una piazza di primo livello anche per la qualità della vita, lo stadio e la società. In passato si era messo a disposizione per subentrare in corsa: sia nella gestione di Diana che in quella di Nesta (a dicembre).

Ieri l’attesa fumata bianca, con Viali che dovrebbe firmare un annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza oppure un biennale con ‘uscita’ a favore del club in caso di retrocessione.

Il suo vice sarà Massimiliano Guidetti, ex attaccante di buon livello visto anche alla Reggiana (28 presenze e 6 gol nel 2010-2011). La duttilità di idee e la capacità di giocare sia con la difesa a 3 (come a Cosenza) che con quella a 4 (come aveva fatto ad Ascoli) lascerà le mani ‘libere’ sul mercato a Pizzimenti. E anche questo è certamente un punto a suo favore. Il nuovo corso adesso può davvero iniziare.