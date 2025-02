Il tornado Gaia al Festival. Famiglia pronta al ’samba’: "Lei all’Ariston vi stupirà"

Sanremo è sempre Sanremo e mentre mancano solo pochi giorni all’inizio della kermesse, l’attesa sale a mille. Nella Bassa Reggiana, tra Guastalla e la vicinissima Viadana, già in provincia di Mantova, la presenza di Gaia, tra i big, con il brano ‘Chiamo io, chiami tu’, rappresenta un motivo in più per non non perdere una serata del festival. "È una ragazza particolarmente intelligente, sensibile, oltre che una cantautrice talentuosa – esordisce Rebecca Lanzi, guastallese, insegnante di fitness, nonché zia acquisita di Gaia (Rebecca è la moglie di Cristiano Gozzi, fratello di Dario, padre della cantante, ndr) –. Noi la seguiremo da casa, insieme a tutti gli amici e i parenti, non vediamo l’ora di vedere la sua performance. Faremo un tifo da stadio". "È sempre stata equilibrata, decisa, ferma nelle sue scelte – spiega lo zio Cristiano –, negli ultimi tempi la vediamo un po’ meno perché è sempre impegnatissima col suo lavoro, ma appena può torna dalla sua famiglia".

Di padre italiano e madre brasiliana, Gaia ha due sorelle: Frida e Giorgia. La sua carriera, classe 1997 e nata a Guastalla e cresciuta a Viadana, dopo la vittoria ad Amici (nel 2020) è stata una parabola illuminata di successi e soddisfazioni, come il tormentone dell’estate scorsa ‘Sesso e Samba’, con Tony Effe. Elegante e raffinata, l’interprete di brani che si chiamano ‘Chega’, ‘Cuore amaro’, ‘Estasi’, è una cantautrice che guarda in se stessa, perennemente alla ricerca di nuovi mondi musicali da esplorare.

"È molto legata alla sua famiglia, a tutti noi. Tempo fa, ha scritto una canzone intitolata ‘Salina’, dedicata al nonno Claudio che non c’è più. Salina è il nome della frazione di Viadana, in mezzo alla campagna dove abbiamo la casa di famiglia e ci ritroviamo sempre", racconta Rebecca. "Gaia è una ragazza introspettiva. In questi anni l’abbiamo vista crescere, artisticamente e umanamente. Tempo fa, ha fatto un viaggio in Amazzonia, a contatto con una comunità indigena. È tornata fortificata e ancora più pronta ad affrontare il mondo professionale, sicuramente non facile, nel quale lavora", conclude. "Anche al festival di quest’anno siamo sicuri che ci sorprenderà – continua zio Cristiano, consulente di business development –. Le sue canzoni mi piacciono tutte. La più bella? La prossima, dico sempre così. Sarà una sorpresa per tutto il pubblico. Noi, saremo sempre lì con lei".