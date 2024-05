Il Torneo alle rossonere del Cus Parma

I campi del centro sportivo “Silvio D’Arzo” erano gremiti, domenica pomeriggio, per assistere alla prima edizione del Torneo “Giglio–Provincia Granata”, una rassegna di calcio femminile organizzata da Ac Reggiana in collaborazione con l’Us Montecchio. Sul tappeto sintetico si sono sfidate quattro formazioni giovanili di calcio femminile, provenienti dalle province di Parma, Piacenza e Reggio: un pomeriggio di gare ricche di spunti tecnici e grande divertimento. Parlando esclusivamente del risultato sportivo, la rassegna è stata vinta dalle rossonere del Cus Parma, brave ad imporsi in finale sul Montecchio padrone di casa. Nella finalina per il podio, invece, la Reggiana (nella foto) batte il Besurica – Academy Piacenza ai calci di rigore. Senza dubbio, però, la grande nota di merito va proprio alle ragazze montecchiesi che, nonostante giocassero sotto età, hanno dato prova di grande coraggio e capacità, arrivando a creare grattacapi anche alla forte compagine parmense in finale.

A fine giornata, dopo il terzo tempo gentilmente offerto dai main sponsor della manifestazione, Giglio e Righi Food, tutte le atlete coinvolte sono state premiate con una medaglia celebrativa. A consegnare i premi, oltre al presidente del settore femminile della Reggiana Francesco Criscuolo e al responsabile comunicazione della società granata Alessandro Marconi, sono stati anche il vicepresidente del Montecchio Calcio, Giordano Colli e l’Assessore allo sport del comune della Val d’Enza, l’avvocato Stefano Ferri.

Questi ultimi hanno ribadito, al pari degli esponenti della Reggiana, la bellezza di una giornata come quella trascorsa al “D’Arzo” e l’importanza di una manifestazione di questo tipo. .