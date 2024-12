Il torneo di Albinea incorona le sorelle Eberini

Grande successo di sport e solidarietà al circolo tennis di Albinea, con il torneo benefico "Padel Loves Emilia" che ha visto i proventi devoluti al Coordinamento della Protezione Civile di Reggio Emilia, con l’obiettivo di aiutare l’ente nella gestione e prevenzione delle recenti alluvioni (e non solo). Erano 17 le coppie (di 4? e 5? fascia Fitp Tpra) presenti. Hanno prevalso i favoriti: Filippo Rasile/Samuele Emmanuele nel maschile e le sorelle Alessia e Chiara Eberini nel femminile. Cammino abbastanza in discesa per le Eberini (6-1 in finale su Irene Soncini e Sara Zambrini); più ardua, invece, la finale maschile: la coppia Rasile-Emmanuele ha prevalso soltanto 7/5 su Riccardo Bagni e Manuel Telani. Di particolare interesse il girone B dove comparivano coppie di spessore: il duo di Bologna Forni/Zanini, i parmensi Badia e Bergnoli e i reggiani Fantesini e Paganelli, che hanno dato vita a match equilibrati. La vittoria più importante, in ogni caso, è stata fuori dal campo, come ha sottolineato Alessandro Sandrolini, presidente del coordinamento provinciale Protezione Civile di Reggio (che ha premiato i vincitori insieme a Jessica Guidetti del comune di Albinea): "E’ stato bello vedere nostri volontari, giocatori e organizzatori del CT Albinea tutti insieme prodigarsi con passione".