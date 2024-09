Il tour di de Pascale nella Bassa

Ha toccato anche la Bassa, in particolare la zona del fiume Po, la visita in territorio reggiano di Michele de Pascale, il candidato del Pd per la presidenza della Regione Emilia-Romagna. Ad accogliere De Pascale, al lido Po di Guastalla, sono stati gli otto sindaci della locale Unione Bassa Reggiana. De Pascale è stato accolto nell’area della Locanda dei Pontieri, l’ex Ostello, dove si è parlato soprattutto della necessità di valorizzare ulteriormente le ricchezze del territorio locale. Presenti i sindaci di Guastalla (Paolo Dallasta), Gualtieri (Federico Carnevali), Brescello (Carlo Fiumicino), Boretto (Andrea Codelupi), Reggiolo (Roberto Angeli), Luzzara (Elisabetta Sottili), Poviglio (Filippo Ferrari) e Novellara (Simone Zarantonello). L’incontro si è concluso al lido Po, a foce Crostolo, tra Guastalla e Gualtieri.