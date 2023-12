Il tradizionale concerto di Lapam. Un aiuto per il futuro centro Aida

Il tradizionale concerto di Natale organizzato da Lapam Confartigianato si terrà, quest’anno, lunedì 18 dicembre al Teatro Valli, a partire dalle 20, con l’Orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, diretta dal maestro Stefano Giaroli, e avrà un nuovo obiettivo benefico. L’intero ricavato delle generose offerte donate dai partecipanti alla serata sarà infatti devoluto al centro diurno Aïda, progetto innovativo pensato per affrontare i disturbi psicopatologici in età adolescenziale, che sarà parte integrante del servizio di Npi territoriale del dipartimento di Salute Mentale – dipendenze patologiche dell’Ausl-Irccs di Reggio. Sarà uno spazio di incontro, centro per la diagnosi e cura delle problematiche psicopatologiche dell’età evolutiva, e viene a colmare una carenza fino a oggi presente, a fronte dell’incremento del disagio psichico soprattutto in epoca Covid e post-Covid, e sarà rivolto a ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 17 anni. "Si parla di più di salute mentale, e se ne parla come di un valore preziosissimo, essenziale – dichiara Gian Maria Galeazzi, ordinario di Psichiatria all’Unimore e direttore del Daismdp – Perciò ci rallegra la decisione di Lapam di dare visibilità alla salute mentale nella nuove generazioni sostenendo concretamente il centro, che inaugureremo a febbraio 2024". "Ringrazio Lapam Confartigianato Imprese Reggio per la preziosa presenza al tavolo di confronto – afferma Mariafrancesca Sidoli, assessore al Commercio – necessario per far fronte alle trasformazioni del commercio e dei centri storici. In particolare, ringrazio per il ruolo che Lapam ha svolto nella pandemia accanto alle imprese, per superare la crisi".

Giaroli spiega che tipo di concerto sarà: "Accanto a pezzi lirici, coi bravissimi Renata Campanella e Diego Cavazzin, brani sinfonici e di musica internazionale natalizia, abbiamo inserito un ‘corpo estraneo’, il concerto a fiato de L’Usignolo, di livello e freschezza pazzeschi. Apriremo con la marcia trionfale dell’Aida, in omaggio all’iniziativa". Guido Gasparini e Gilberto Luppi, il primo presidente Lapam Confartigianato Reggio e il secondo presidente di tutta l’associazione, aggiungono "Teniamo molto a questo evento. Oggi la sostenibilità dev’essere economica, ambientale e sociale".

Lara Maria Ferrari