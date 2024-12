"Il traffico impatta in modo negativo"

"Il problema più grande per la nostra zona è il traffico che ha impatto negativo sulla quotidianità con file interminabili e pericolosità per i cittadini", dice Mariacristina Bigi, membro del Comitato.

"Siamo alla fine dei lavori della tangenziale, che dovrebbe concludersi ad inizi 2025 con il collaudo entro l’anno prossimo.

Con la realizzazione della tanto attesa Tangenziale, per Bigi, "ci sarà da sistemare anche il traffico crescente su Via Casello Veneri, mettendola anche in sicurezza per i pedoni e sistemarne l’uscita, sempre molto difficoltosa, sulla provinciale Via Fermi"