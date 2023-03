Il tragico disastro aereo Ora s’indaga sulle cause C’è l’ipotesi ali ghiacciate

Si cercano le cause del disastro aereo di Pievepelago, nel modenese, dov’è stato ritrovato il relitto del velivolo – decollato il 28 gennaio scorso dal Campovolo di Reggio – e il corpo senza vita del 61enne pilota reggiano Ivano Montanari, unico a bordo.

Tra le ipotesi più accreditate vi è quella delle ali ghiacciate che potrebbero aver portato l’aereo a precipitare. "C’è brutto tempo, rientro", queste le ultime parole pronunciate via radio alla torre di controllo prima di perdere ogni contatto. Poi, la tragedia. Sulla salma è in corso l’autopsia all’istituto di medicina legale di Modena dove si cercherà di stabilire le cause della morte e accertare anche se l’uomo possa aver accusato un malore.

Dunque, ancora non sono stati fissati i funerali; la moglie Barbara Bonvicini, con la quale Ivano viveva in città, in via Martiri di Cervarolo, attendono il nullaosta dalla magistratura per organizzare l’ultimo saluto.

Due le inchieste parallele aperte: quella della procura di Modena, che mira a stabilire eventuali responsabilità diverse da un errore di manovra del pilota stesso, e quella dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L’autorità investigativa indipendente dello Stato ha inviato sul posto un proprio investigatore che ha già iniziato l’indagine per determinare motivi a e dinamica dell’incidente.

Il velivolo è stato ritrovato nella zona del Rio Fontanone tra Sant’Annapelago e il Lago Santo, nell’Appennino modenese.

Grazie a due sci-alpinisti Sast toscani, domenica era giunta la segnalazione per il ritrovamento dell’ultraleggero col pilota ancora all’interno del velivolo semisommerso dalla neve in una fitta zona boschiva che ha impedito l’avvistamento dall’alto. Il velivolo attualmente è rimasto sul posto sotto sequestro, ieri c’era molto vento e non è ancora stato possibile recuperarlo.