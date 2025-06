Il traguardo: ’Baracca e Burattini’ compie vent’anni

’Baracca e Burattini’ compie vent’anni. Un bel traguardo per un festival di teatro ragazzi che ogni anno cresce sempre di più e attraversa tutta la provincia reggiana, per strappare una risata tra marionette, narrazioni e teatro d’attore. Per l’edizione 2025 gli spettacoli in cartellone sono trenta, dislocati in diciassette comuni del territorio: da Fabbrico e Novellara, salendo su su verso Casina e Canossa, per ridiscendere e fare tappa a Rubiera e a Sant’Ilario, così come in tanti altri paesi. Senza contare che quest’anno entra tra i partner pure il Museo Cervi. Le compagnie, selezionate da Linda Eroli dell’Associazione 5T, sono tutte scelte per qualità, professionalità e proposte per tutte le età e per tutti i luoghi. Spiega Linda Eroli: "Per il 20ennale abbiamo deciso di festeggiare garantendo un calendario sempre ricco e variegato e proponendo un segnalibro-omaggio che verrà inserito nei libri per ragazzi in prestito delle biblioteche aderenti al festival". Il festival inizia stasera a Sant’Ilario con "Biancaluna", spettacolo che vede in scena Gabriella Roggero, artista nota per essere stata animatrice di Dodo, l’uccellino della trasmissione L’Albero Azzurro. Gli spettacoli iniziano sempre alle 21.30 e sono tutti a ingresso gratuito. Info e programma completo su www.cinqueti.it

s. bon.