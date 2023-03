Il trasporto dei malati oncologici

Un importante aiuto da Fondazione Bsgsp per il progetto ’Adotta un automezzo’, legato ai trasporti gratuiti di pazienti oncologici della associazione Amici del Dho di Guastalla. Nei giorni scorsi è stata effettuata la consegna di un contributo di 5mila euro per finanziare per un anno i costi di gestione di uno dei sei automezzi in servizio. A ricevere il dono è stato il presidente degli Amici del Dho, Corrado Taboni, dalle mani di Claudio Rangoni Macchiavelli, presidente della Fondazione, con rappresentanti di Banco Bpm. Nel 2022 sono state quasi 200 le persone che hanno usufruito del servizio, svolto grazie al contributo di 14 volontari, che vuole essere di supporto anche alle famiglie dei pazienti in considerazione che nel pieno delle cure la frequenza degli spostamenti è spesso molto intensa.