Il trattore si ribalta nei campi. Travolto il 77enne al volante

Nuovo incidente agricolo ieri a Villa Minozzo: un uomo di 77 anni, alla guida di un trattore, è stato travolto dal ribaltamento del mezzo agricolo.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Villa Minozzo, intervenuti sul posto unitamente ai mezzi sanitari del soccorso.

Le condizioni del 77enne del luogo sono apparse piuttosto gravi. Ha riportato un serio trauma da schiacciamento.

In un primo momento, per fortuna, non è stato giudicato in pericolo di vita.

E’ stato comunque richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 Emilia Ovest che ha provveduto, una volta stabilizzato, al trasferimento urgente del paziente al pronto soccorso all’ospedale Maggiore di Parma.

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 15.30 in località Gacciola di Villa Minozzo.

Il trattore condotto da un uomo del paese di 77 anni, in seguito ad una manovra si è improvvisamente ribaltato. Una situazione che nei pendii dell’Appennino può purtroppo capitare, con esiti molto spesso fatali.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale 118 con i sanitari della Croce Verde di Villa Minozzo, che vista la gravità della situazione, hanno attivato anche l’elisoccorso.

Sono arrivati sul posto anche i carabinieri della stazione di Villa Minozzo cuim, come si diceva, toccherà ricostruire con precisione l’accaduto.

s.b.