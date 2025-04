Il ‘trattorino’ per la cura del verde

E’ stato inaugurato il nuovo trattorino Gianni Ferrari, acquistato dai Comuni di Boretto e Brescello per poter ampliare l’attrezzatura e ottimizzare la manutenzione del verde pubblico. Nonostante le avverse condizioni meteo, nei giorni scorsi sono stati eseguiti gli sfalci nei vari parchi, oltre che in aree del centro e nelle frazioni. Presenti al simbolico taglio del nastro i sindaci Andrea Codelupi e Carlo Fiumicino, il direttore di Sabar, Marco Boselli, Andrea Valeriani e Giuseppe Torsello di Sabar.

Il nuovo trattorino permetterà di velocizzare la manutenzione del verde, che spesso è al centro della proteste dei cittadini per l’erba alta accanto a strade, marciapiedi, incroci e pure tra i giochi dei parchi attrezzati del territorio locale. Sono in corso in questi giorni degli interventi a Sorbolo Levante.