Il trekking "ad curam" per esplorare la storia di ospedali e orfanotrofi

Tre chilometri, un’ora e mezza circa di durata, per un viaggio che in realtà inizia nel XIV° secolo, quando nacque il primo ospedale della zona.

Anche Correggio fa parte dei 101 comuni che hanno aderito alla ventesima Giornata Nazionale del Trekking Urbano. L’appuntamento è fissato per oggi. A Correggio la camminata si intitola "Ad curam: ospedali e orfanotrofi a Correggio", un viaggio nella storia degli antichi ospedali e orfanotrofi che ha inizio nel Borgovecchio, dove nel XIV° secolo nasce il primo ospedale annesso all’attigua Chiesa della Madonna della Misericordia. Nel 1915, l’ospedale San Sebastiano veniva inaugurato dove e come lo vediamo oggi, ospitando "come inaugurazione" 150 soldati feriti provenienti dal fronte.

Il tour continua poi col racconto del Conservatorio Contarelli delle Orfane di Correggio, che si abbinava all’orfanotrofio maschile nato in seguito al lascito del capitano Bellelli e della sorella Giuseppina. Si parte alle stasera 20,30 dalla Casa del Correggio in via Borgovecchio 39, in centro a Correggio. Per informazioni e iscrizioni: tel 0522-631770 (turismo@comune.correggio.re.it).