’Il treno dei bambini’ è su Netflix. Le riprese a Poviglio e San Girolamo

È in visione in streaming su Netflix il film "Il treno dei bambini", già presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma e disponibile dal 4 dicembre per gli utenti. Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo di Viola Ardone, protagonista il piccolo Amerigo Speranza: la madre aderisce all’iniziativa dei treni della felicità e il bimbo, sette anni, parte per il Nord dove sarà ospitato da una famiglia emiliana. Diretto da Cristina Comencini, presenta nel cast Serena Rossi (che interpreta Antonietta), Barbara Ronchi (Derna) e pure Stefano Accorsi, che impersona Amerigo da adulto. Buona parte del film è stato girato nel Reggiano, in particolare a Poviglio e a San Girolamo di Guastalla. Dunque, nell’assistere al film, è possibile riconoscere anche scorci piuttosto familiari a tanti reggiani. Le riprese nella Bassa sono durate diverse settimane.

Sono state numerose le comparse scelte proprio tra i residenti in zona. In scene girate a Roccabianca, nel Parmense, figura anche Cristina Ferraroni, all’epoca delle riprese in carica come sindaco a Poviglio. Per le riprese a San Girolamo venne chiuso per alcuni giorni un tratto di strada in centro alla frazione guastallese, occupata dal cast del film.