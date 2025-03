"Il treno ha fatto tardi. Avvicinati da un uomo che voleva rapinarci"

Doveva essere un normale rientro a casa, ma per una coppia di ventenni residenti a Reggio il viaggio si è trasformato in un incubo con un inquietante tentativo di rapina per fortuna sventato solo dall’arrivo di un’auto. Nella notte tra lunedì e martedì, dopo essere atterrati a Bologna di ritorno da una vacanza all’estero, i due ragazzi hanno preso il treno regionale per tornare nella città del Tricolore.

"Io e la mia ragazza siamo atterrati a Bologna alle 21.50, poi dalla stazione abbiamo preso il regionale delle 22.30, che sarebbe dovuto arrivare a Reggio per le 23.15" racconta il fidanzato. "Sapevamo di dover arrivare a casa il prima possibile, sia per una questione di sicurezza legata alla stazione, sia perché il giorno dopo saremmo dovuti tornare al lavoro".

Le cose, però, non sono andate come previsto.

"Subito dopo la partenza il treno si è fermato. Sembrava ci fosse un guasto alla linea, ma poi abbiamo scoperto che un altro treno aveva investito una persona" continua il ragazzo. Il viaggio si è così trasformato in un’attesa snervante, fino all’arrivo a Reggio Emilia attorno all’1.40, con oltre tre ore di ritardo.

Giunti in stazione, stanchi e innervositi, i due hanno deciso di percorrere l’ultimo tratto di strada a piedi.

"È stata una scelta spontanea, da casa mia saranno massimo quindici minuti a piedi" spiega il ragazzo. Ma appena superato l’incrocio di Piazza del Tricolore, mentre attraversavano la strada, un uomo di colore sulla trentina si è avvicinato.

"Non c’era nessuno in giro, lui ci ha fermati chiedendo dei soldi per comprare qualcosa da mangiare" racconta il giovane. "Inizialmente mi è anche dispiaciuto, ma quando gli ho detto che non avevo nulla da dargli ha iniziato a insistere, diventando aggressivo. A un certo punto ha addirittura preteso che mi recassi a un bancomat per prelevare. In quel momento abbiamo inziato a insospettirci".

Per evitare l’escalation di aggressività, la coppia ha provato ad allontanarsi prendendo viale del Risorgimento. "Abbiamo cercato una via parallela, ma non conoscendo bene la zona abbiamo preferito rimanere sulla strada principale", spiega.

Poco dopo, però, l’aggressore è tornato. E questa volta con toni ben più minacciosi.

"È arrivato correndo e urlando. In quel momento ho capito che la situazione era pericolosa per davvero. Ho temuto il peggio per me e soprattutto per la mia ragazza".

Il giovane ha evitato di reagire, temendo che l’uomo fosse armato. "Continuava a tenere una mano in tasca e sono quasi certo che avesse un coltello. Poi ha iniziato a minacciarmi apertamente: ‘Sto per passare alla violenza, dammi il portafoglio’".

Un copione già visto troppe volte nella zona della stazione, ma stavolta la vicenda si è conclusa senza conseguenze drammatiche. "Mentre ci minacciava, la mia ragazza ha notato un’auto ferma a un semaforo poco distante e ha cercato di attirare l’attenzione del conducente. Questo deve aver spaventato l’aggressore, che si è dileguato dicendomi: ‘Questa volta sei stato fortunato’".

Subito dopo, i ragazzi hanno chiamato i soccorsi e su consiglio degli operatori sono tornati verso la stazione in attesa delle forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente. Dopo gli accertamenti, la coppia ha preferito prendere un taxi per tornare a casa.

Ieri il ragazzo ha sporto denuncia ai carabinieri. "Queste storie vanno raccontate per informare le persone sui pericoli che si possono correre. La zona della stazione è nota per furti e aggressioni, ma il problema rimane irrisolto", incalza il giovane. "Se le infrastrutture sono in quel punto e uno studente deve muoversi con i mezzi pubblici, cosa deve fare? Io sono un fuorisede e presto lascerò Reggio, ma non voglio immaginare una ragazza universitaria che, dopo un disservizio come quello del treno, si ritrova sola in stazione a tarda notte. In tanti anni al Sud ho girato in quartieri difficili, ma una cosa del genere non mi era mai successa".

e. b.